A expectativa de uma grande movimentação comercial, com um aumento de até 10% nas vendas

publicado em 13/08/2022

Ao comprar o presente, é importante fazer uma breve pesquisa de preços e avaliar as condições e se o valor cabe no bolso (Foto: A Cidade)

Da redação

O comércio de Votuporanga irá atender hoje em horário especial (até às 18h) para atender a demanda dos consumidores para o Dia dos Pais, que será celebrado amanhã. A expectativa de uma grande movimentação comercial, com um aumento de até 10% nas vendas e para ajudar a reduzir as chances de problemas na hora das compras, o Procon reuniu orientações para os consumidores se resguardarem.

Uma medida essencial é solicitar a nota fiscal no ato da compra. Isso porque ela é o comprovante da relação comercial com um estabelecimento, o que garante que em caso de defeitos no produto adquirido, a troca possa ser realizada.

Outro importante ponto a ser observado nas compras presenciais é a política de trocas da loja, já que a troca por tamanho, cor e modelo, por exemplo, não são obrigatórias pelo Código de Defesa do Consumidor. Esses tipos de troca acabam sendo realizadas por cortesia das lojas.

Por isso, é importante que o consumidor se resguarde e no ato da compra, observe se as condições e prazos para troca estão visíveis e fotografe esse aviso.

Em relação aos produtos eletrônicos, a indicação é para que todos sejam testados antes da compra. É importante conferir se o produto está funcionando, pois, dentro do prazo de 90 dias, a loja tem o direito de tentar o conserto primeiro, e aí o consumidor precisa esperar.

Campanha

Quem comprar nas lojas associadas participantes da campanha ganhará cupons para concorrer a um vale-compras no valor de R$ 10 mil para consumo nas lojas associadas e ainda três bicicletas MTB em alumínio e quadro 18 e cinco vales-compras de R$ 500. O sorteio será na próxima terça-feira (16), às 9h, na praça da Concha Acústica “Geraldo Alves Machado”.