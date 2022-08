Mesmo com o dia chuvoso, autoridades e a população participaram da solenidade na Praça Cívica

publicado em 08/08/2022

Mesmo com chuva, Ato Cívico em comemoração ao aniversário de Votuporanga reuniu um grande público (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga promoveu na manhã desta segunda-feira, dia 8 de agosto, o tradicional Ato Cívico em homenagem ao 85º aniversário da cidade. A cerimônia, conduzida pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e seu vice, Cabo Valter (MDB), contou com a participação de autoridades municipais, do Tiro de Guerra, representado pelo subtenente Santana e seus atiradores, do deputado federal General Peternelli (União Brasil) e também da Polícia Militar, representada pelo tenente Ricardo Camilo.

A Câmara Municipal foi representada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), mas também participaram do ato os vereadores Daniel David (MDB), Nilton Santiago (MDB) e Valdecir Lio (MDB). O secretariado municipal também participou em peso.

Ao som da Banda Zequinha de Abreu, que executou o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Votuporanga, as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município foram excepcionalmente hasteadas pelos atiradores do Tiro de Guerra, já que chovia durante a solenidade.

“É uma alegria muito grande estar nesse dia comemorando os 85 anos de Votuporanga que é uma cidade que está no coração de todos nós. Me sinto muito feliz e grato a Deus, pois essa é uma cidade diferente e tenho muito orgulho de ser votuporanguense. Eu e a Rose (Seba, primeira-dama), faremos de tudo para que nosso município seja cada vez melhor”, disse o prefeito Jorge Seba em entrevista ao A Cidade após o ato.

O vice-prefeito Cabo Valter também falou com nossa reportagem e disse que é muito bom poder trabalhar por Votuporanga e viver os seus momentos.

“Essa é a nossa cidade, a cidade que a gente ama, que vivemos intensamente as suas vitórias e os seus problemas, onde muitas vezes a gente até chora por tudo isso e essa data é sempre um momento muito especial”, completou.

Após o Ato Cívico, todas as autoridades presentes se encaminharam para a Escola Municipal de Artes "João Cornachione – Oscarito", onde foi realizada a entrega de melhorias no espaço.

A família de Oscarito foi representada por seu filho, o narrador esportivo e radialista Rogério Assis, que enalteceu a emoção de ver que o prédio que leva o nome de seu pai está sendo bem cuidado.

“Fiz questão de vir prestigiar essa entrega, pois é muito bom ver que estão honrando não só o nome de meu pai, mas sim a cultura de Votuporanga”, disse o “Canhão”, como é conhecido.

Programação

A programação do dia do aniversário da cidade, porém, começou mais cedo. Às 6h um grupo de ciclistas realizou, mesmo debaixo de chuva, o 'Pedal Aniversário Votuporanga' que teve um percurso de 40km ao redor da cidade. A saída aconteceu na Praça Cívica e muitos deles chegaram no momento em que a solenidade era realizada, inclusive acompanhando todo o ato.

A programação do dia também inclui a tradicional missa em Ação de Graças aos 85 anos do município na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 19h. Na terça-feira (9), a Câmara Municipal realizará a Sessão Solene em homenagem ao aniversário do município.