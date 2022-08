Será elaborada uma proposta que prevê antecipar as definições sobre abertura de lojas em períodos especiais

publicado em 25/08/2022

Serão avaliadas as sugestões para atendimento em período estendido nas semanas que antecedem o Natal (Foto: Comunicativa)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) convida os empresários de Votuporanga e imprensa a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que visa a elaboração do calendário de abertura do comércio entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

A reunião será realizada na sexta-feira (28), às 8h, no auditório da entidade, coordenada pelo presidente Glauco Ventura. Conforme as discussões apresentadas, será elaborada uma proposta que prevê antecipar as definições sobre abertura de lojas em períodos especiais. Serão avaliadas as sugestões para atendimento em período estendido nas semanas que antecedem o Natal, assim como em feriados prolongados e alguns sábados.

“Essa iniciativa da ACV visa atender à reivindicação dos comerciantes que precisam de uma prévia definição dessas datas para planejar o ano de suas empresas, com estoque de mercadorias, possíveis contratações, definição de férias, ações de comunicação, entre outros”, explica Ventura.