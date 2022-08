Os consultores estarão no local nos quatro dias de festa oferecendo orientações aos empreendedores e população

publicado em 05/08/2022

Depois da Expo Show, o projeto será levado para a rua Amazonas com atendimento no dia 13 de julho (Foto: ACV)

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) como uma das empresas apoiadoras da Expo Show Votuporanga estará presente nos quatros dias de evento com o seu já tradicional escritório itinerante, no Centro de Eventos “Helder Galera”.

Os consultores estarão no local nos quatro dias de festa oferecendo orientações aos empreendedores e população. Será possível consultar a situação do CPF pelo cadastro ao SCPC/Boa Vista, saber como se tornar um associado ACV e acessar as vagas de emprego disponíveis no Emprega Votu.

“O ACV Itinerante foi criado para promover a aproximação com a comunidade. A primeira edição foi realizada com sucesso, na praça da Concha Acústica, com mais de 400 visitantes. Agora, vamos continuar percorrendo outros pontos da cidade”, conta o presidente da associação, Glauco Ventura.

Depois da Expo Show, o projeto será levado para a rua Amazonas com atendimento no dia 13 de julho, das 9h ao meio-dia, em frente ao Supermercado Santa Cruz, esquina com a Rua Tocantins.

Dia dos Pais

No próximo dia 13 de julho, segundo sábado do mês e véspera do Dia dos Pais, o comércio de Votuporanga ficará aberto até as 18 horas. Quem comprar nas lojas da cidade terá a chance de concorrer aos prêmios da campanha do Dia dos Pais.

A ação intitulada “Meu Pai Merece Esse Presentão!” sorteará um vale-compras no valor de R$ 10.000,00 para consumo nas lojas associadas e ainda três bicicletas MTB em alumínio e quadro 18 e cinco vales-compras de R$ 500,00. O anúncio dos vencedores será no dia 16 de agosto, às 9h, na Concha Acústica e a entrega está marcada para 25 do mesmo mês.