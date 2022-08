Deputado federal da região foi o nome indicado pelo União Brasil para compor a chapa do governador e deve ser oficializado ainda nesta quinta-feira

publicado em 04/08/2022

Após uma série de reuniões e embates entre o União Brasil e MDB, Geninho Zuliani foi escolhido como o vice de Rodrigo Garcia (Foto: Assessoria)

Um acordo firmado durante uma série de reuniões realizadas ao longo do dia e da noite de quarta-feira (3) cravou o nome do deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil), que tem base eleitoral na região, como o vice na chapa do governador Rodrigo Garcia (PSDB), para o governo do Estado de São Paulo. O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta quinta-feira (4) pelas siglas partidárias.

O MDB “brigava” pela vaga vice e queria indicar Edson Aparecido para compor a chapa de Garcia. A negociação era encabeçada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), mas não frutificou, diante da pressão que veio do União Brasil, cacifado pelo grande fundo eleitoral e também por um grande tempo de TV.

Em meio à guerra entre os dois partidos aliados, o nome do deputado votuporanguense, Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp, chegou a ser colocado na mesa. Isso garantiria espaço aos tucanos na disputa de 2026 e também no caso de o governador retornar ao União Brasil.

Após uma série de reuniões ao longo do dia e da noite, no entanto, um acordo cravou o nome de Geninho, já que, apesar de perder a queda de braços, o MDB descartou a hipótese de romper a aliança com os tucanos em São Paulo, de olho no apoio à reeleição de Ricardo Nunes na cidade de São Paulo em 2024.

A escolha

Segundo interlocutores, a escolha de Geninho como o nome do União Brasil para a vaga de vice se deu após a equipe de campanha do governador constatar que Tarcísio de Freitas (PL) está forte no Noroeste Paulista, região que os tucanos acreditam que definirá quem vai para o segundo turno, provavelmente contra Fernando Haddad (PT).

Geninho foi prefeito de Olímpia e, nos últimos quatro anos, trabalhou com seus assessores para formar um forte curral eleitoral em cidades como Andradina, Pereira Barreto, Ilha Solteira, Sud Mennucci, Auriflama, Votuporanga, entre outras. O deputado, então, teria a missão de angariar votos na região e fazer Garcia vencer Tarcísio.