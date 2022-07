A obra reúne alguns dos maiores nomes dos profissionais que atuam e estudam marketing no Brasil

O votuporanguense Eric Carvalho Martins é coautor do livro Marketing Digital - Conceitos e Práticas, lançado nesta semana (Foto: Divulgação)

Egresso da Unifev, o votuporanguense Eric Carvalho Martins é coautor do livro Marketing Digital - Conceitos e Práticas, publicado pela SaraivaUni (selo da Editora Saraiva para projetos acadêmicos) e lançado no começo desta semana, no shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. A obra reúne alguns dos maiores nomes dos profissionais que atuam e estudam marketing no Brasil.

Sócio da Gaster, empresa de marketing com sede em Rio Preto e atuação nacional, Eric é autor dos capítulos que tratam sobre Gestão de Tráfego Pago (Google Ads e Social Ads), área que estuda há cinco anos, e que coordena nos projetos de seus clientes.

“A tecnologia é uma grande aliada das empresas, quando utilizada de forma estratégica e com seriedade. Me motivo a buscar conhecimento frequentemente para poder aproximar cada vez mais as empresas de seus consumidores. Assim, elas aumentam o faturamento e expandem mercado. Nos capítulos, eu compartilhei minha experiência e passos para que toda empresa consiga explorar as possibilidades que a internet proporciona”, afirma Eric.

O convite para participar deste projeto partiu do professor Edgar Almeida, que é docente em instituições como FGV e USP e executivo de marketing e comunicação há 17 anos. Além de Edgar, o livro também foi organizado pelos professores Mitsuru Higuchi Yanaze, um dos principais nomes nacionais quando o assunto é marketing, e Leandro Key Higuchi Yanaze, referência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias digitais imersivas como games, ambientes de realidade virtual e aplicativos de realidade aumentada.

“Eu sempre fui um apaixonado por livros. Assinar um projeto ao lado de tantos profissionais incríveis e que admiro reforça que devo seguir na jornada da busca por conhecimento”, destaca o votuporanguense.

Eric reside há 10 anos em Rio Preto. Destes, cinco são como sócio da Gaster, que tem como expertise Gestão de Tráfego e Comportamento do Consumidor. Ele se formou em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo em 2009 pela Unifev. De 2006 a 2012, entrou como estagiário da instituição, passou em processo seletivo e chegou a atuar como apresentador do TVU Jornal.

Em 2012, ingressou como repórter do SBT Interior, em Rio Preto, onde chegou a ser apresentador do programa Ligado no Esporte. De 2016 a 2017, o comunicador atuou em projetos de agências de Rio Preto e campanhas políticas. Após fazer especialização em Gestão Esportiva (Universidade do Futebol) e MBA em Gestão de Marketing (Pecege – USP Esalq), ele decidiu que estava pronto para unir duas de duas paixões: tecnologia e marketing.