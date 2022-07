Além da capacitação, os selecionados irão receber uma bolsa-auxílio de R$ 600 dividido em quatro parcelas mensais

publicado em 29/07/2022

Além de oferecer capacitação profissional, o programa vai pagar uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600 aos alunos (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Senai e o Governo do Estado de São Paulo, está com 75 vagas abertas para cursos de cursos profissionalizantes gratuitos do programa Novotec Expresso. Além da capacitação, os selecionados irão receber uma bolsa-auxílio de R$ 600 dividido em quatro parcelas mensais, ao longo da duração do curso.

Para Votuporanga são oferecidas 25 vagas para o curso de Tecnologia e Eletricidade Automotiva, 25 para Tecnologia e Eletricidade Automotiva em período integral e mais 25 para o curso de desenvolvimento de Software para web e celular. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de agosto.

O Novotec Expresso no contraturno não possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo, estão aptos a se candidatar para uma vaga. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas. O programa tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública e das ETECs.

Inscrição

Para se inscrever é preciso acessar o site . Ao acessar o site, basta fazer um cadastro simples para, na tela de inscrição, selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis e então selecionar uma das opções. A comunicação com os inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição.

Bolsa Auxílio

Além disso, estudantes participantes da iniciativa que estejam matriculados no ensino médio na rede estadual terão direito a receber um auxílio no valor total de até R$ 600, dividido em quatro parcelas mensais, ao longo da duração do curso.

Para receber a bolsa, os jovens elegíveis deverão estar frequentes no curso e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. No caso dos jovens de 14 e 15 anos, será necessário a indicação de um responsável para o pagamento da bolsa e que a renda familiar seja de até três salários-mínimos.