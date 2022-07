O objetivo da Instituição é proporcionar mais tecnologia e segurança aos estudantes dos dois campi

publicado em 02/07/2022

Foram adquiridos novos computadores e softwares, que serão instalados nos laboratórios de informática da instituição de ensino (Foto: Unifev)

A Unifev está investindo mais de 360 mil reais na troca de equipamentos de informática e na instalação de câmeras de monitoramento. O objetivo da Instituição é proporcionar mais tecnologia e segurança aos estudantes dos dois campi: Centro e Cidade Universitária.

O analista em Tecnologia de Informação da Instituição, Ricardo Venâncio Mendes, explica que foram adquiridos 60 computadores, sendo 30 desktops com 30 monitores, para a substituição dos antigos equipamentos presentes no laboratório de informática 4, da Cidade Universitária, e 30 desktops para o laboratório 2, do campus Centro.

“Os monitores do campus Centro serão reaproveitados, pois estão atualizados de acordo com as normas e ainda atendem perfeitamente a demanda dos cursos, por isso não fazia sentido trocá-los neste momento”, afirma.

Além desses equipamentos, a Unifev também investiu na compra de novas licenças de softwares e de dois nobreaks, que serão instalados nos datacenters e servem para garantir a disponibilidade dos serviços como Portal Unifev, plataforma EaD e demais sistemas em rede da Instituição.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, esses novos investimentos mostram que a Instituição sempre pensa em como melhorar a qualidade de ensino dos seus estudantes. “Os laboratórios de informática atendem, praticamente, toda nossa comunidade acadêmica, incluindo o Colégio Unifev, com aulas práticas, pesquisas e trabalhos. Com equipamentos atualizados, os alunos podem utilizar softwares e ferramentas digitais com mais agilidade”, finaliza.

Segurança