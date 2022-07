Durante os encontros, serão tratados assuntos como sentir paz e tranquilidade nos desafios provocados pelo aumento do custo de vida, da violência

publicado em 06/07/2022

O conteúdo poderá ser visualizado ou baixado gratuitamente no site JW.ORG. Não há necessidade de cadastro (Foto: Divulgação)

Da redação

Testemunhas de Jeová de 2022 irão se reunir nos próximos dias para o seu tradicional congresso mundial, com o tema “Busque a Paz!”. Durante os encontros, serão tratados assuntos como sentir paz e tranquilidade nos desafios provocados pelo aumento do custo de vida, da violência, dos desastres naturais, do ódio e das guerras.

O evento ocorrerá apenas em formato virtual e estará disponível na internet para o público em mais de 500 idiomas a partir de 27 de junho. Todos são convidados para assistir a ele no conforto de suas casas ou em outro local de preferência.

O programa está sendo apresentado em seis partes, desde o final de junho até meados de agosto. Foram gravados 48 discursos e 66 vídeos. Pessoas cegas ou com deficiência visual contarão com o recurso da audiodescrição. O conteúdo poderá ser visualizado ou baixado gratuitamente no site JW.ORG. Não há necessidade de cadastro, nem é preciso fazer login.

Programação

Nas duas primeiras sessões, as palestras vão abordar como o amor pode ajudar as pessoas a terem paz interior e paz com os outros. Os relacionamentos familiares serão abordados na série de discursos: “Como ter paz na família”.

Ainda no mês de julho, mais duas sessões do programa vão destacar algumas das características que destroem a paz – como o orgulho, a inveja e a desonestidade. Um vídeo com histórias reais mostrará como é possível ter paz mesmo tendo que lidar com doenças graves, dificuldades econômicas, desastres naturais ou outros problemas. Confira a programação completa no site JW.ORG.