Objetivo é evitar congestionamentos na entrada e saída do Centro de Eventos e dar mais segurança para quem for prestigiar a festa

publicado em 26/07/2022

Máquinas já trabalham na abertura dos acostamentos para garantir uma maior mobilidade no trânsito para a Expo Show (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, iniciou nesta semana a terraplanagem e demais procedimentos técnicos para a abertura dos acostamentos da vicinal Ângelo Comar até o Centro de Eventos Helder Galera. O objetivo é evitar congestionamentos na entrada e saída da Expo Show Votuporanga 2022, além de garantir mais segurança a todos que forem prestigiar a festa.De acordo com o secretário municipal de Trânsito, sargento Marcos Moreno, durante o fluxo de chegada as duas mãos da vicinal serão liberadas sentido ao Centro de Eventos, enquanto o acostamento no sentido de Parisi a Votuporanga servirá para quem for seguir o trajeto oposto.“Vamos criar uma pista de rolamento, com toda a segurança e sinalização, no acostamento sentido Parisi a Votuporanga e o acostamento do outro lado (de Votuporanga a Parisi) nós vamos utilizar para pedestres e estacionamento de emergência, em caso de alguma pane mecânica. Tudo será muito bem sinalizado com cones e cavaletes e também vamos atuar na orientação dos motoristas”, afirmou.A ação, segundo o prefeito Jorge Seba, busca melhorar a mobilidade até o Centro de Eventos, um espaço público que será muito utilizado a partir de agora. “A gente precisa caprichar bastante. Estou indo lá todo dia, cobrando os secretários e auxiliares, para que a população tenha a melhor experiência naquele espaço, que é público. Teremos lá todo o apoio de ambulâncias, bombeiros e da polícia para podermos ter um momento de paz e entretenimento”, completou o prefeito.A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto, com portões abertos todos os dias. No palco principal irão se apresentar as duplas Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Gian & Giovani, além do cantor Luan Santana. Haverá ainda atrações regionais no palco 2 e muita descontração com funk, sertanejo universitário e música eletrônica no Rancho Cabaré (a boate oficial da festa), até o amanhecer.A festa também irá proporcionar atrações para toda a família, dentre elas um grande Parque de Diversões, com brinquedos de última geração, e uma Mega Praça de alimentação coberta com mais de 4 mil metros quadrados de comidas variadas.A Expo Show é realizada pela Seven Produções com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal e os patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini, Net Rubi, La'Brizza Cosmetics e Pacaembu Construtora.