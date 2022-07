A programação será iniciada às 16h deste sábado

publicado em 08/07/2022

O feriado de hoje será de movimentação no Parque da Cultura, com mais uma edição do já tradicional Parque das Artes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O feriado deste sábado (9) (Revolução Constitucionalista de 1932) será de movimentação no Parque da Cultura. Isso porque a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, programou para este final de semana mais uma edição do Parque das Artes, evento que já se tornou uma tradição no município.

A programação será iniciada às 16h tanto hoje como amanhã reunindo o melhor da gastronomia na área externa do Parque como também exposições artesanais e apresentações culturais. Também são parceiros do evento, a associação dos feirantes, empresários do setor culinário e grupo de artesãos locais.

Na área destinada à Feira do Artesanato, o evento contará com a participação de dezenas de artesãos expondo seus mais variados tipos de trabalho e alimentação artesanal.

Já no espaço dedicado aos foods trucks, a população poderá saborear a tradicional gastronomia através de várias opções deliciosas como pastéis, lanches, comida japonesa, doces e sobremesas e também sucos refrescantes. Ainda no cardápio, o público irá curtir atrações culturais e musicais.

“A intenção é oferecer uma ampla e diversificada opção na área da culinária, artesanato e atrações musicais, além de brinquedos infláveis para as crianças”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.

Programação

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Hoje

Apresentação alunos Oficina de DJ – Projeto Educando (SENAC/SECULT)

Horário: 16h

Thalia Munhoz

Horário: 18h

Amanhã

Rafael Ribeiro

Horário: 18h

Banda Musical Zequinha de Abreu

Horário: 19h

FEIRA DO ARTESANATO

Hoje

Palco Livre (Karaokê)

Horário: a partir das 16h

Local: Auditório externo do Centro de Cultura e Turismo

Amanhã

Apresentação alunos Oficina de DJ – Projeto Educando (SENAC/SECULT)

Horário: 16h