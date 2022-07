O adiamento, segundo consta, se deve à realização da convenção nacional do PL, que irá oficializar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição

publicado em 20/07/2022

O pré-candidato a governador Tarcísio de Freitas, adiou sua visita a Votuporanga para participar da convenção de Bolsonaro (Foto: Assessoria)

O pré-candidato bolsonarista a governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) adiou sua visita a Votuporanga, que estava programada para o dia 24 de julho. A informação foi confirmada por apoiadores que estavam intermediando a agenda local.

O adiamento, segundo consta, se deve à realização da convenção nacional do PL, que irá oficializar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O encontro partidário será também no dia 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e o ex-ministro irá estar ao lado do presidente no palanque, não podendo cumprir agenda na cidade.

Uma nova data deve ser anunciada em breve, provavelmente, com Tarcísio já oficializado como candidato, já que a convenção do Republicanos está marcada para o dia 30, no Expo Center Norte, na capital paulista, inclusive com a presença confirmada de Bolsonaro.

A agenda no município é intermediada no município pelo grupo “Direita Votuporanga” e pelo pré-candidato a deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos). O grupo, inclusive, se programa para um “adesivaço” nos próximos dias.

Visitas

Se ninguém vier antes dele, Tarcísio será o terceiro pré-candidato ao governo de São Paulo a visitar Votuporanga. O primeiro deles foi ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub (PMB), que esteve no município no final de janeiro, onde se reuniu com representantes de movimentos de direita na Câmara Municipal.