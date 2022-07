A realização do leilão de gado tem apoio de voluntários do município

publicado em 02/07/2022

Evento solidário, com entrada gratuita, terá início às 11h30, no Salão Paroquial de Parisi com renda para a Santa Casa (Foto: Divulgação)

A 5ª edição do tradicional Leilão de Gado de Parisi em prol à Santa Casa de Votuporanga, será neste domingo (3), a partir das 11h30, no Salão Paroquial da cidade, que fica na Praça Nossa Senhora Aparecida. A entrada é gratuita.

A realização do leilão de gado tem apoio de voluntários do município. Toda a renda da ação solidária será doada para a Santa Casa de Votuporanga, que é o único hospital de Votuporanga que atende pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e de mais de 50 cidades do Noroeste paulista. Entre elas, Parisi.

Marcos Antônio Garcia – conhecido como Marcão –, integrante da Diretoria Executiva da Santa Casa de Votuporanga, comentou sobre essa importante iniciativa solidária. “Estes leilões de gado são atrativos porque apresentam valores e condições facilitadas para o pagamento. Além de ser um momento de curtir o domingo com a família e os amigos. Aproveitamos para agradecer aos doadores dos animais, apoiadores e voluntários, que são fundamentais para a realização do evento”, disse Marcão.

Em Parisi, o leilão de gado já é tradicional e reúne excelentes animais entre cabeças de gado e cavalos. “Estamos animados com a realização deste leilão de gado em Parisi, um município parceiro da Santa Casa de Votuporanga. O Hospital atende os pacientes de lá e é sempre bom poder contar com essas ações voluntárias”, afirmou Adauto Mariola, que também faz parte da Diretoria Executiva do Hospital.