Com mais de 22 anos de atuação em Votuporanga, patrocinadora oficial irá garantir que todos fiquem conectados durante a festa

publicado em 26/07/2022

Equipes da Net Rubi instalaram mais de 3km de fibra ótica para levar internet de qualidade e gratuita para a Expo Show (Foto: Divulgação)

Começa no próximo dia 5 e vai até 8 de agosto a Expo Show Votuporanga 2022, a festa mais aguardada dos últimos tempos, com entrada gratuita todos os dias e atrações para toda a família. A Net Rubi, provedora de internet via fibra óptica que nasceu em Votuporanga e atualmente está presente em toda a região, é uma das patrocinadoras oficiais do evento.

Com o propósito de promover a conexão em todos os sentidos, a Net Rubi disponibilizará internet para toda operação do evento, bem como wi-fi aberto para todos que forem prestigiar a festa, em especial na Praça de Alimentação. Também haverá uma série de ações para ativação da marca.

“É uma alegria muito grande ver a Net Rubi atrelada a um evento que aquece a economia da cidade e leva entretenimento de qualidade à população. Serão quatro dias com portões abertos e a credibilidade de grandes apoiadores, então nada melhor do que essa parceria”, disse Arthur Davanço, gerente administrativo da Net Rubi.

Para garantir internet gratuita e de qualidade para todos, a empresa, que já tem mais de 22 anos de atuação em Votuporanga, levou vai de 3km de cabos de fibra ótica até o Centro de Eventos, além de uma redundância por rádio.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

A festa também irá proporcionar atrações para toda a família, dentre elas um grande Parque de Diversões, com brinquedos de última geração, e uma Mega Praça de alimentação coberta com mais de 4 mil metros quadrados de comidas variadas.

No parque, a diversão será garantida para todas as idades e gostos, desde as crianças até os adolescentes e adultos que gostam de emoção e adrenalina em brinquedos como o Kamikaze, Montanha Russa, Barco Viking e muito mais. Toda a estrutura ficara a cargo do Kid Play Center Park, que é hoje um dos mais completos parques de diversões itinerantes do Brasil, com mais de 15 anos de atividades e investimento constante.