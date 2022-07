O encerramento da tradicional celebração contará com a missa e a carreata em comemoração ao padroeiro dos motoristas

publicado em 23/07/2022

Votuporanga terá neste sábado (23) a tradicional missa, carreata e bênção de veículos da Paróquia São Cristóvão (Foto: A Cidade) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Paróquia de São Cristóvão de Votuporanga irá realizar neste sábado (23) o encerramento da tradicional celebração ao dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. A missa será celebrada na Paróquia Santa Luzia pelo padre Alexandre Pereira se inicia às 14h e em seguida os fiéis partem para a carreata.

Como de costume, a concentração de veículos acontece nas proximidades do salão da paróquia, normalmente, na rua São Paulo. O trajeto deve seguir pela São Paulo até a rotatória da rua Itacolomi, e segue até chegar avenida João Gonçalves Leite, onde está localizada a Paróquia São Cristóvão.

Na sequência, o padre Alexandre Pereira irá realizar as bençãos aos carros, motociclistas, caminhões e demais veículos. De tão tradicional em Votuporanga, a carreata e a bênção dos veículos completam 44 anos e a Cidade FM 94,7, mais uma vez, é a parceira oficial do evento de fé.