Quem passar por lá poderá saborear um brigadeiro, casadinho ou o docinho de ninho com Nutella

publicado em 16/07/2022

Quem passar pela Concha Acústica poderá saborear doces maravilhosos e de quebra ajudar quem precisa (Foto: Divulgação)

O LEO Clube de Votuporanga irá realizar hoje a partir das 9h o seu tradicional Bazar de Doces em frente a Concha Acústica. Como de costume, os doces estarão embalados individualmente e disponíveis para todos os munícipes.

Quem passar por lá poderá saborear um brigadeiro, casadinho ou o docinho de ninho com Nutella. O clube permanecerá com as vendas até as 16h e a renda será revertida para o Lar Amigos do Bem.

“O LEO Clube de Votuporanga vem se engajando, vem se movimentando e vem atraindo outros jovens, clubes. Queremos fomentar em Votuporanga uma preocupação mais com a solidariedade, empatia, amor ao próximo. Queremos que as pessoas entendam que o movimento social trabalha, envolve vontade, fé e querer fazer pelo próximo”, disse o presidente João Vitor Ferrarez.