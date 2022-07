Será um evento com conteúdo, networking e transformação, para impulsionar os negócios e o crescimento da região

publicado em 08/07/2022

Carla Sarni e Ricardo Gracia serão os convidados especiais do evento promovido pela InspireAção em Votuporanga Foto: Divulgação

Acontece no dia 31/08 a primeira edição do evento INSPIREAÇÃO: Empreendedorismo, Liderança e Inovação humana. Um evento com conteúdo, networking e transformação, para impulsionar os negócios e o crescimento da região.

Grazi Cavenaghi, diretora da InspireAção, organizadora do evento, diz que esse é um grande sonho que se realiza após o período desafiador que todos nós passamos. "Trazer para a nossa cidade momentos que possibilitem a troca com pessoas que fazem acontecer nos seus negócios, possibilitando insights, parcerias e grandes negócios, que alavanquem a economia da nossa região e possibilitem o crescimento de todos", disse. Ela acredita que quando um cresce, todos crescem.

Nesta primeira edição serão duas palestras: “Transformando Não em Sim” e “Conexões para os Negócios”, além de um debate entre os convidados e os empresários da cidade.

Os convidados especiais são:

Carla Sarni, que é reconhecida como uma das principais lideranças femininas do país. Fundadora da Sorridents, a mais premiada franquia odontológica da América Latina. Ela acredita que o principal fator de sucesso para qualquer negócio são as pessoas. CEO do Grupo Salus, maior holding com foco nos segmentos de saúde, beleza e bem-estar do Brasil, que atende 11 marcas.

Ricardo Gracia, também reconhecido como uma das principais lideranças visionárias do país. Nascido em Birigui, iniciou sua carreira como tecnólogo de calçados, é fundador e acionista de empresas de sucesso no mercado brasileiro e mundial, diversificando investimentos em áreas como calçado, tecnologias e agricultura. Fundou a Kidy Calçados com seu irmão e hoje está em 45 países e também o Speed Park, o mais moderno Kartódromo da América Latina.

Grazi acrescenta que será um grande momento para nossa cidade, já que teremos exemplos práticos de como o Empreendedorismo transforma o mundo, e como a Liderança pode engajar e gerar os resultados para todos os stakeholders das empresas.

Teremos oportunidade de aprender e ter insights para inovar na nossa empresa, na nossa carreira. Além da oportunidade de debate entre os nossos convidados e empresários da nossa região.