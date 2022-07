O empresário Marcão Braz pode assumir uma cadeira na Câmara Municipal, caso a Justiça Eleitoral acate o pedido do MP

publicado em 28/07/2022

O empresário Marcão Braz é o primeiro-suplente do vereador Cabo Renato Abdala e disse estar pronto para assumir o cargo (Foto: A Cidade)

Da redação

Estreante na política, o empresário Marcos Rogerio Braz, mais conhecido como Marcão Braz (Patriota), pode assumir nos próximos dias um mandato na Câmara Municipal de Votuporanga. Ele é o primeiro-suplente da chapa que elegeu Cabo Renato Abdala (Patriota), que aguarda uma decisão da Justiça Eleitoral para saber se permanece ou não como vereador.

Aos 37 anos, Marcão foi um dos destaques da eleição de 2020, ao conquistar 499 votos já em sua primeira disputa eleitoral. Muito ligado a ações sociais e projetos esportivos, seu carisma ajudou a conquistar a confiança dos eleitores, mas seu colega de partido ficou com a única vaga da legenda, por conta de uma diferença de 177 votos.

Hoje, em meio ao imbróglio judicial que envolve Abdala, ele se diz preparado para ocupar uma cadeira na Câmara, em que pese preferir que essa oportunidade viesse de outra forma.

“Desde o momento em que nos colocamos a disposição para ser candidato era um momento que a gente esperava. Não veio como eleito nas eleições, mas apareceu esta oportunidade e a todo mundo estamos preparados. A vida é feita de momentos, eles chegam e temos que estar preparados para eles. Até gostaria, que se essa oportunidade acontecesse, que fosse de outra forma, que eu fosse eleito de forma direta, mas um suplente ele tem esse papel e se for chamado irei dar o melhor de mim”, disse Marcão.

O empresário disse que acompanha o trabalho de Cabo Renato e que o vereador tem ajudado bastante a população. “Antes das eleições a gente não se conhecia e eu nunca tinha visto ele. Sou nascido e criado em Votuporanga, ele também, mas a gente não se conhecia. O pai dele é uma figura conhecida na cidade, foi jogador de futebol. É uma pessoa bacana e acompanhei algumas coisas dos trabalhos dele, que ajudou muito a sociedade. É complicado a gente falar alguma coisa sobre isso, porque em momento nenhum nunca fui o cara que desejou mal para alguém”, completou.

Se chegar a assumir o mandato, no entanto, Marcão Braz afirma vai trabalhar com o gabinete sempre aberto independente de crença, de cor, classe social, etnia, orientação sexual e que vontade e trabalho duro nunca vão faltar.