Jantar all será realizado em agosto e, inclusive, contará com música do grupo Vozes do Sertão e terá parte da renda para a instituição votuporanguense

publicado em 06/07/2022

O Eco Resort Foz do Marinheiro irá promover um grande jantar com lucro revertido para a Santa Casa de Votuporanga (Fotos: Divulgação)

Da redaçãoO Eco Resort Foz do Marinheiro está empenhado em construir um novo caminho no ramo de eventos. Para iniciar esta nova etapa, o hotel está organizando um grandioso jantar para o dia 12 de agosto, em prol da Santa Casa de Votuporanga.“O meu marido Dr. Wilson Foz será o grande homenageado da noite, com a celebração de seus 80 anos. Aproveitamos a data para que possamos realizar uma ação social e demonstrar aos nossos amigos e convidados o melhor do serviço de eventos do hotel”, conta a proprietária do Eco Resort, Valéria Foz.A música da noite ficará por conta do grupo Vozes do Sertão, único do meio sertanejo cuja formação baseia-se em quatro vozes, compondo um quarteto vocal, e que desde 2018 vem conquistando fãs por todo Brasil pela forma diferente com que apresentam seu trabalho.A gastronomia será comandada pelo chef Renan Brambilla, com o melhor da culinária regional e com o serviço à lá carte. Também estarão inclusas as bebidas whisky, cerveja Heineken, vinho tinto, espumante, refrigerantes, água com e sem gás.“A Santa Casa de Votuporanga é a instituição escolhida para receber parte do lucro deste evento e 100% do leilão que será realizado no dia com itens mais que especiais. Esperamos por você neste evento que será um marco para o início de novos ciclos e celebração da vida”, finaliza Valéria Foz.Informações para reservas no telefone e WhatsApp do setor de vendas no hotel: (17)3466-6133.