A honraria foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 27/07/2022

A Moção de Congratulação foi entregue pelo vereador aos representantes da Faculdade FUTURA Tiago Moreno, e Sileno Ortin (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), realizou nesta semana a entrega de uma Moção de Congratulação à Faculdade FUTURA pelo excelente desempenho na avaliação do MEC (Ministério da Educação) concedeu nota máxima (5) ao curso de Direito da instituição na modalidade EAD (educação a distância). A honraria foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Votuporanga.

Ao propor a homenagem, o vereador levou em consideração a importância da avaliação, pois reflete todo o esforço dos professores, diretores, coordenadores e de demais envolvidos no desenvolvimento das atividades acadêmicas, principalmente no ambiente EAD, que está cada vez mais crescente.

“A conquista da nota máxima não é só importante para a Faculdade FUTURA, pois representa uma grande vitória para Votuporanga e região, fazendo parte de mais um avanço no processo de democratização do ensino superior implementado pela instituição de ensino. É válido ressaltar ainda que a FUTURA sempre preza pela educação de qualidade com valores acessíveis, com o intuito de oferecer àqueles que antes não possuíam condições de ter graduação em Direito, hoje podem contar com o ensino EAD de qualidade”, justificou Jura.

A Moção foi entregue pelo vereador ao Gestor de Políticas Acadêmicas da instituição, Prof. Me. Tiago Moreno, e Sileno Marcos Araujo Ortin, que é professor da FUTURA. Eles agradeceram ao vereador em nome de toda equipe da Faculdade em especial pela Diretora Acadêmica da Faculdade FUTURA, Prof. Ana Paula Rodrigues - Doutora em Educação e pelo gerente de Educação a Distância, Ricardo David.

A conquista