Quem ainda não garantiu a sua entrada Vip é bom correr, pois os preços irão mudar a partir da semana que vem

publicado em 13/07/2022

Virada de lote para a Área Vip da Expo Show será na segunda-feira, então corre que ainda dá tempo de comprar com o preço promocional (Foto: Divulgação)

A comissão organizadora da Expo Show Votuporanga 2022 anunciou nesta quarta-feira (13) que o lote promocional para a Área Vip do evento está chegando ao fim. Quem ainda não garantiu a sua entrada para o setor especial, que oferece uma visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, bistrôs e um bar reservado, é bom correr, pois a partir de segunda-feira (18) haverá a virada de lote, com mudança nos preços tanto dos ingressos individuais, como das permanentes.

Com grandes shows de renome nacional e entrada gratuita todos os dias, as vendas da Área Vip “explodiram”, assim como a dos camarotes, que praticamente se esgotaram. Para garantir que todos tenham acesso aos preços especiais, no entanto, a Seven Produções, responsável pelo evento, decidiu manter o lote promocional ainda nesta semana e lançar o 1º lote só na semana que vem.

Desta forma, até às 23h59 do domingo (17) será possível adquirir as permanentes para os quatro dias da festa por R$ 220 e o Vip diário por R$ 100 no dia 5 de agosto (Fernando & Sorocaba), R$ 120 para o dia 6 de agosto (Luan Santana), R$ 80 no dia 7 de agosto (Boate Azul com Edson & Hudson junto com Gian & Giovani) e R$ 70 no último dia (César Menotti & Fabiano).

A venda, tanto das permanentes, como dos ingressos individuais, acontece no site da Guichê Web ( www.guicheweb.com.br/pesquisa/exposhow2022 ), no escritório oficial da festa, que fica na Galeria do Muffato, ou também na Rádio Cidade FM, Polizeli Parafusos, Posto Amigão, Casa do Espeto, Loja 775 e Poly Sport, em Votuporanga. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Na região

Já para a galera da região que quiser curtir a festa os pontos de vendas são: Poly Sport (Fernandópolis), no Posto do Rafa (Cardoso), Vitta’s Country (Nhandeara), Drogaria Pinheiro (Valentim Gentil) e Posto Noroeste (Américo de Campos).