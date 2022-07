Pontos de venda farão um plantão neste final de semana para garantir que todos possam ter acesso às entradas com um preço especial

publicado em 16/07/2022

Nesse final de semana tem plantão de vendas para a Área Vip da Expo Show, que vai ter virada de lote a partir de segunda-feira (Foto: Divulgação)

Quem ainda não garantiu a sua entrada para a Área Vip da Expo Show Votuporanga 2022 é bom correr. A partir de segunda-feira (18) haverá a virada de lote, com mudança nos preços tanto dos ingressos individuais, como das permanentes para o espaço.

Para garantir que todos tenham acesso aos preços especiais, neste final de semana haverá um mega plantão em todos os pontos de vendas da Expo Show. O escritório oficial da festa, na galeria do Muffato, por exemplo, irá atender das 8h30 às 18h. Já as demais unidades irão comercializar as entradas em seus horários de atendimento.

Até às 23h59 do domingo (17) será possível adquirir as permanentes para os quatro dias da festa por R$ 220 e o Vip diário por R$ 100 no dia 5 de agosto (Fernando & Sorocaba), R$ 120 para o dia 6 de agosto (Luan Santana), R$ 80 no dia 7 de agosto (Boate Azul com Edson & Hudson junto com Gian & Giovani) e R$ 70 no último dia (César Menotti & Fabiano).

Pontos de vendas

A venda, tanto das permanentes, como dos ingressos individuais, acontece no site da Guichê Web (www.guicheweb.com.br/exposhow2022), no escritório oficial da festa, que fica na Galeria do Muffato, ou também na Rádio Cidade FM, Polizeli Parafusos, Posto Amigão, Casa do Espeto, Loja 775 e Poly Sport. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Já para a galera da região que quiser curtir a festa na Área Vip ou nos camarotes os pontos de vendas são: Poly Sport (Fernandópolis), no Posto do Rafa (Cardoso), Vitta’s Country (Nhandeara), Drogaria Pinheiro (Valentim Gentil) e Posto Noroeste (Américo de Campos).

Essa também é a última oportunidade para quem quiser adquirir os camarotes diários com o preço promocional. Os camarotes individuais, no entanto, são comercializados apenas no escritório oficial.