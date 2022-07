Veículo, doado pelo Ville Hotel Gramadão, será sorteado durante a Expo Show, no dia 8 de agosto

publicado em 08/07/2022

Cupons já foram distribuídos para as entidades assistenciais de Votuporanga e os voluntários iniciaram as vendas nessa semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

As entidades assistenciais de Votuporanga iniciaram nesta semana as vendas dos cupons da “Ação entre Amigos”, que irá sortear um carro 0km durante a Expo Show 2022. O veículo foi doado pelo Ville Hotel Gramadão ao Fundo Social de Solidariedade e toda renda arrecadada será revertida integralmente para os trabalhos assistenciais prestados pelas entidades nos quatro cantos da cidade.

Cada entidade recebeu o primeiro lote de cupons para iniciar as vendas e todo o recurso obtido por elas já poderá ser injetado diretamente no caixa, em benefício das atividades prestadas por elas. Quanto mais cupons a entidade vender, mais irá ganhar, não havendo um limite de venda. Cada cupom é comercializado a R$ 10.

“Tudo o que as entidades venderem será diretamente para elas, inclusive elas podem solicitar mais cupons sempre que quiserem. Como o Jorge quis fazer uma festa por Votuporanga, nós lembramos também das entidades, pois elas sempre participam e precisam de da nossa ajuda, então decidimos pedir esse apoio para o Valmir (Dornelas), um companheiro que sempre está ajudando as pessoas que mais precisam e ele prontamente fez essa doação do carro, que irá beneficiar todas as entidades”, disse a primeira-dama Rose Seba ao lançar a iniciativa.

Os interessados em fazer o bem e ao mesmo tempo concorrem a um carro 0km já podem procurar a entidade mais próxima de sua casa para garantir o cupom. O carro também ficará exposto no Centro de Eventos Helder Galera durante os quatro dias da Expo Show e voluntários das entidades também estarão por lá comercializando os cupons.

“A Rose, que está sempre antenada com as necessidades das entidades assistenciais e das pessoas que mais sofrem, deu a ideia de aproveitarmos a festa para promover algo em favor delas, e foi então que veio à mente o nome do sempre benemérito Valmir Dornelas, que não pensou duas vezes e fez a doação do carro”, concluiu o prefeito.

O sorteio será realizado no dia 8 de agosto, dia do aniversário de Votuporanga, no palco principal da festa.

Entidades