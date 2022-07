Alunos, docentes, familiares e amigos se reuniram na noite de anteontem na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária

publicado em 08/07/2022

Durante a solenidade, a emoção tomou conta dos formandos, docentes, familiares e amigos presentes (Foto: Unifev)

A Unifev realizou, anteontem, a colação de grau da sua 5ª turma de Medicina, conferindo o diploma de graduação a 57 alunos na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. A entrega foi simbólica, já que a partir deste ano todos os diplomas serão disponibilizados de forma digital.Durante a solenidade, a emoção tomou conta dos formandos, docentes, familiares e amigos que estavam presentes. De acordo com o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, é um orgulho para toda a Instituição celebrar mais esse momento na vida dos acadêmicos. “Temos certeza que o nosso papel foi cumprido e que estamos inserindo profissionais de altíssimo nível para contribuir com a saúde de toda a sociedade”, disse.Para a coordenadora do curso de Medicina, Prof. Ma. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, que também foi escolhida paraninfa pela turma, a solenidade abre as portas do mundo profissional para os formandos, que aplicarão seus conhecimentos na prática médica, com qualidade e respeito à Instituição que lhes conferiu uma formação exemplar.“Esses alunos estavam em pleno internato quando uma pandemia assolou todo o mundo. São jovens que viram a morte de perto, passaram por situações inimagináveis e chegaram até aqui com uma enorme bagagem e, principalmente, com uma visão ainda mais humana para atender e ajudar o próximo”, destacou.A 5ª turma de Medicina, nomeada Dr. Wagner Moneda Telini, escolheu como patronesse a Profa. Ma. Talitha Tonini de Oliveira. Em seu discurso, ela agradeceu pelo convite e ressaltou a importância que a turma tem em sua vida pessoal e profissional.“Essa turma me fez enxergar coisas novas, me fez acreditar ainda mais nas pessoas e, principalmente, no poder da educação. Obrigada 5ª turma de Medicina da Unifev, e que o futuro de cada um de vocês seja maravilhoso”, completou.A Unifev, entendendo a construção da educação como um processo permanente, e por isso incentiva e valoriza a capacitação de seus docentes, também realizou durante a cerimônia, um ato solene conhecido como “troca de faixas”, que nada mais é do que uma honraria prestada àqueles docentes que se tornaram recentemente mestres ou doutores.Foram agraciados com novas faixas os profissionais Prof. Me. João Paulo de Lima Pedroso, a Profa. Ma. Juliana Correa Meziara de Castro e a Profa. Ma. Talitha Tonini de Oliveira, que defenderam suas teses de mestrado com sucesso, pela PUC – São Paulo; e também, o Prof. Dr. Reinaldo Antônio de Carvalho e o Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, que defenderam suas teses de doutorado, com louvor, pela UNIFESP – São Paulo e pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, respectivamente.Nayanne da Silva Braga foi a aluna consagrada com a Láurea Acadêmica, uma homenagem àqueles que se destacaram ao longo da graduação e fizeram a diferença durante o curso. A coordenadora adjunta do curso de Medicina da Unifev, Profa. Ma. Cristina Forti Iamada, também compôs a mesa de autoridades da solenidade.As comemorações de despedida da 5ª turma de Medicina da Unifev iniciaram na noite da última terça-feira (05), ocasião em que o corpo docente da graduação e técnicos administrativos da Instituição organizaram uma aula da saudade para os formandos. Os alunos foram recepcionados no Auditório do Campus Centro, com um evento especial destinado à recordação de alguns momentos vividos ao longo dos últimos seis anos.Dando continuidade às festividades, na manhã de ontem, horas antes da tão aguardada colação de grau, foi realizado um culto ecumênico, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, que contou com a presença dos formandos, docentes, familiares e amigos.