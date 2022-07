Serão capacitadas 101 pessoas para três cargos diferentes; visita domiciliar já começa em 1 º de agosto em todo o município

publicado em 21/07/2022

O treinamento dos recenseadores que trabalharão em Votuporanga e região iniciaram nesta semana (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) iniciou nesta semana a fase presencial do curso de capacitação de 101 pessoas classificadas para trabalhar no Censo 2022. O treinamento é a parte final do processo seletivo simplificado dos recenseadores e em Votuporanga ele está acontecendo no Instituto Federal.

De acordo com o Instituto, a próxima etapa já é o início das visitas domiciliares em primeiro de agosto. Esse treinamento é para o recenseador trabalhar especialmente nas visitas, justamente para fazer a abordagem ao morador, como ele vai se apresentar e as maneiras de explicar o que o censo.

Os recenseadores chegarão uniformizados, de colete e boné, com crachá com telefone do IBGE. Se a pessoa não se sentir segura com a abordagem, pode fazer contato pelo telefone 0800 e certificar que é mesmo recenseador do IBGE. Pelo atendimento telefônico gratuito do IBGE 0800 721 8181 dá para confirmar a identidade do entrevistador.

A prova aconteceu no dia 10 de abril, no total há 101 vagas disponíveis para três cargos diferentes, sendo uma para Agente Censitário Municipal, nove para o de Agente Censitário Supervisor e 91 vagas aos candidatos que optarem pelo cargo de Recenseador.

O censo

O censo demográfico realizado pelo IBGE é um estudo estatístico que analisa a quantidade de habitantes, onde e como essas pessoas moram, com o que trabalham e é realizado uma vez por ano.