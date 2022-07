O helicóptero buscou o jovem Diego Carlos Domingues Pereira para uma doação de órgãos, que aconteceu na quarta-feira (6), às 14h em São Paulo

publicado em 07/07/2022

O jovem Diego Carlos Domingues Pereira, de 31 anos, estava a caminho da capital para passar por transplante de rim (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um helicóptero Águia da Polícia Militar fez, na quarta-feira (6) pela manhã, o resgate de um paciente de Cardoso, que estava a caminho para fazer transplante de órgãos em São Paulo, mas não chegaria a tempo. O jovem Diego Carlos Domingues Pereira, de 31 anos, estava a caminho da capital para passar por transplante de rim e pâncreas, no Hospital Leforte, em São Paulo.

Com a ação dos policiais, o paciente conseguiu chegar a tempo ao hospital para o procedimento cirúrgico. De acordo com o divulgado, o paciente já estava na rodovia Washington Luís, nas proximidades da cidade de Rio Claro, quando perceberam que não chegariam a tempo do procedimento. De carro, a ambulância levaria ainda cerca de 2 horas e meia para completar o trajeto, sem contar os atrasos pelo trânsito.

Nesse momento, a Secretaria da Saúde do Município de Cardoso solicitou apoio para transporte do paciente, com destino ao Hospital Leforte e a equipe do Helicóptero Águia 9 da Polícia Militar de São Paulo atendeu. Saindo da capital, o Águia foi ao encontro do paciente, que foi pego e levado ao hospital em tempo dos transplantes.