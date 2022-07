Reynaldo Damazio e Janine Rodrigues são convidados da organização para curadoria e colaboração na produção das atividades

publicado em 14/07/2022

Reynaldo Damazio será responsável pela programação voltada para o público adulto e Janine Rodrigues para as crianças (Foto: Divulgação)

Falta um mês para o Fliv (Festival Literário de Votuporanga) que será realizado de forma presencial, após dois anos de edição on-line por conta da pandemia. A programação e o planejamento estão a todo vapor para o evento, que será de 13 a 21 de agosto no Parque da Cultura.

Neste ano, o Fliv conta com uma dupla de curadores para auxiliar na sua preparação. Reynaldo Damazio será responsável pela programação voltada para o público adulto do festival e Janine Rodrigues terá como foco as atividades para as crianças. “A escolha de vozes diversas para construir o Fliv reforça a nossa posição de ser uma festa democrática e pensada para mostrar múltiplas visões sobre a nossa literatura e artes”, observa Janaína Silva, Secretária Municipal de Cultura.

Os curadores concordam na ideia de que o Fliv terá uma programação divertida e leve para marcar um pós-pandemia. “Depois de um período difícil para todos e todas - com distanciamento de amigos, familiares e sem rotina escolar presencial - queremos mostrar para adultos e crianças que ainda é possível recuperar a nossa alegria da infância. Que todos possam descobrir motivos para voltar a sorrir”, observa Janine, que é escritora e educadora, eleita pela Forbes uma das 12 pessoas negras inovadoras que estão elevando a qualidade da educação no Brasil.

Reynaldo é editor, crítico literário, escritor e coordenador do Centro de Apoio a Escritores do museu Casa das Rosas. Por diversas edições, ele colabora com o Fliv sendo figura muito conhecida no festival. “É uma grande honra participar de uma festa literária tão rica em conhecimento e diversão. Visito a feira há muitos anos como espectador e como colaborador. Fico encantado com os espaços bem estruturados do Parque da Cultura que forma um caldeirão multicultural e democrático. Após tanto tempo distantes, tenho certeza que este festival será memorável e de grande impacto para todos”, destaca.

Janine Rodrigues

Escritora e educadora, Janine Rodrigues é fundadora da Piraporiando - Educação para a diversidade, que cria experiências e conteúdos antirracistas, antibullying, antipreconceito e de promoção da equidade de gênero, considerada uma das 10 Edtechs mais importantes da América Latina. Formada em Gestão Socioambiental com especialização na mesma área pela UFRJ. Eleita pela Forbes uma das 12 pessoas negras inovadoras que estão elevando a qualidade da educação no Brasil. Também foi considerada pela Forbes uma das 13 mulheres brasileiras que estão trabalhando em prol da equidade na educação. Cursou “Racismo na Infância: uma forma de maus tratos'', no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. Eleita pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) uma das maiores lideranças em diversidade e educação da América Latina e Caribe.

Atuou por 12 anos junto a comunidades tradicionais, principalmente população ribeirinha, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores. Conselheira na Bett Brasil - Maior evento de educação e tecnologia da América Latina. Head do Hub de Educação do Civi-co. Premiada pela Sociedade Europeia de Belas Artes, Áustria, e pela Academia de Letras de Rosário, Argentina. Prêmio Heloneida Stuart 2018. Prêmio Tarsila do Amaral - 2020. Seus livros estão presentes em 12 países. Consultora e palestrante nas temáticas da educação, diversidade, sustentabilidade e equidade social.

Reynaldo Damazio

Reynaldo Damazio é editor, crítico literário, escritor e coordenador do Centro de Apoio a Escritores do museu Casa das Rosas. Formado em Ciências Sociais pela USP, com especialização em Propaganda e Marketing e Gestão Cultural. Foi co-editor do jornal “Caderno de Leitura”, da EdUSP, e colaborador do Guia de Livros da "Folha de S. Paulo” e das revistas “Cult”, “Arte Brasileiros”, “Entrelivros”, “Mente e Cérebro”, “Nossa América” e “Literatura: Conhecimento Prático”. Autor de Poesia, linguagem (Memorial da América Latina); Nu entre nuvens (Ciência do Acidente); Horas perplexas (Editora 34); Com os dentes na esquina e trilhas; notas & outras tramas (ambos pela Dobradura Editorial), Crítica de trincheira: resenhas (Giostri Editora) e do recente Movimentos portáteis (Kotter Editorial), entre outros. Traduziu Calvina (SM Editora), de Carlo Frabetti.

A programação completa será anunciada em breve.