Dr. Emanuel Rivas, Fisioterapeuta Quiropraxista, oferece atendimento especializado junto à Movifísio em Votuporanga

publicado em 23/07/2022

O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, se inicia no final da coluna, passa pelos glúteos, parte posterior da coxa e, quando chega no joelho, se divide entre nervo tibial e fibular comum, e chega até os pés. E é nesse trajeto todo que ele pode causar dor com sensação de formigamento, pontadas ou choque elétrico.

Para um bom tratamento, primeiro é importante descobrir a causa da dor, já que a ciática é consequência de outro problema. Pode ser uma discopatia ou hérnia de disco, mas outras condições como a síndrome do piriforme e a estenose do canal também podem ocasionar a ciatalgia.

Com a Quiropraxia conseguimos cuidar de forma eficiente a dor no ciático ou síndrome do piriforme por meio dos ajustes que garantem um bom funcionamento e estabilização da pelve e da coluna como um todo, diminuindo a sobrecarga sobre as articulações e as contraturas musculares.

O ajuste quiroprático pode gerar uma sensação imediata de alívio e bem-estar, liberando as articulações, o sistema nervoso central e toda a musculatura. A quiropraxia não busca tratar somente a dor, mas sim a causa do problema. Por isso, na maioria das vezes, o paciente já percebe uma melhora significativa logo no início do tratamento.

Para evitar transtornos, CUIDE DA SUA COLUNA, pois ela é uma das partes mais essenciais e importantes, ela que sustenta nosso corpo.

Dr. Emanuel Rivas

Fisioterapeuta Quiropraxista

Crefito3 - 340087-f