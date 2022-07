O empresário Glauco Fernando Ventura da Costa assumiu na noite de quinta-feira (28) a presidência da Associação entre julho de 2022 a julho de 2023

publicado em 30/07/2022

O empresário Glauco Fernando Ventura da Costa assumiu oficialmente o seu posto de presidente da ACV (Foto: Divulgação/ACV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Foi por meio de um grande evento, na noite de quinta-feira (28), no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), que o empresário Glauco Fernando Ventura da Costa assumiu oficialmente o seu posto de presidente da associação. Ele e a sua diretoria coordenam as atividades no mandato de julho de 2022 a julho de 2023.

Glauco Fernando é sócio proprietário da AngraSom e se tornou o 43º presidente a frente da ACV. Em discurso emocionado, ele relembrou que seu pai, Sebastião Ventura, esteve a frente da entidade na gestão 2004/2005.

“Tenho muito orgulho e alegria de iniciar hoje essa trajetória como presidente dessa associação, que, chegando aos 76 anos, é uma das entidades mais fortes e bem estruturadas da nossa cidade. É uma honra e uma grande responsabilidade. Há mais de 14 anos vivo a rotina do comércio com minha família e, agora, espero poder contribuir diretamente com essa entidade”, disse ele.

Glauco disse que a equipe já vem trabalhando e dentro dessa rotina estão os treinamentos para equipes de vendas e maior presença do comércio nos meios digitais, “aproveitando ao máximo o que o mundo da internet pode nos oferecer”, completou ele.

O votuporanguense sucede a cadeirada que foi recentemente ocupada pelo também empresário Carlos Eduardo Ramalho Matta, da Multidrogas, que comandou os trabalhos de novembro de 2020 a julho de 2022. Durante a cerimônia, Carlos Matta foi entronizado na galeria de ex-presidentes da ACV e junto do novo presidente receberam homenagens.

“A maior parte da minha gestão foi dentro do período mais conturbado da pandemia. Buscamos fazer o melhor e, para isso, contei com o apoio fundamental da minha família, da minha diretoria, da maravilhosa equipe ACV e das nossas autoridades. Agradeço muito a todos que estiveram comigo nessa jornada”, destacou Carlinhos.

Nova diretoria

A diretoria 2022/2023 da ACV traz o empresário Glauco Ventura como presidente, Celso Penha Vasconcelos (escritório Penha Vasconcelos), 1º vice-presidente; Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia), 2º Vice-Presidente; Secretário Geral, Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros); Secretário Adjunto, Ivo Henrique Mataveli (We); Tesoureiro Geral, Carlos Eduardo Ramalho Matta (Multidrogas Centro); Tesoureiro Adjunto, Valdeci Merlotti (Escritorio Vitória); Diretor Administrativo, Marcos Gerolamo Aureliano (Mega Online), Diretor Eventos, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia), Diretor Marketing, João Batista Gomes (O Tubarão) e Diretor de Patrimônio, Alessandro Simonato (Mercediesel).

Glauco Fernando

Nascido na cidade de Votuporanga, Glauco Fernando Ventura da Costa tem 41 anos e é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho e Ana Maria Marin Ventura da Costa. É advogado e também sócio administrador da empresa AngraSom, inaugurada por seu pai em 1989. É pai de três filhos Caroline, Otávio e Augusto e casado com a fisioterapeuta Denise Galvão Silveira.