Conquista é comemorada não só pela instituição, mas também pela comunidade já que representa um grande passo na democratização do ensino superior

publicado em 07/07/2022

A Diretora Acadêmica Profa. Dra. Ana Paula Rodrigues, o Gestor de Políticas Acadêmicas, Prof. Me. Tiago Moreno e o Gerente de EAD Prof. Especialista Ricardo David comentaram sobre a conquista (Foto: Divulgação)

Da redação

O MEC (Ministério da Educação) concedeu nota máxima (5) ao curso de Direito da Faculdade FUTURA de Votuporanga na modalidade EAD (educação a distância). A avaliação da comissão do MEC sinaliza os esforços da instituição em montar uma grade funcional do curso para o ambiente virtual e a importância cada vez maior do EAD para a democratização do ensino superior.

Segundo a Diretora Acadêmica da Faculdade FUTURA, Prof. Ana Paula Rodrigues - Doutora em Educação, o ministério levou em conta uma série de fatores para garantir a excelência do curso.

“Durante os preparativos para o recebimento de uma comissão do MEC, o trabalho é muito árduo e muitas vezes, eu como diretora do Grupo FAVENI e diretora acadêmica da Faculdade FUTURA, tenho que cobrar ao máximo de cada um. Mas faço isso em busca do resultado. E foi isso que aconteceu. Gostaria de deixar registrado o meu muito obrigado a todos da Faculdade FUTURA, que não mediram esforços para a concretização dessa conquista, desde ao gestor Tiago, bem como a todos os docentes e corpo técnico-administrativo”, disse.

Ainda segundo Ana Paula, o Curso de Direito EAD da Faculdade FUTURA será formado por profissionais mestres e doutores, com um AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem - próprio do Grupo FAVENI e um material de qualidade.

“Realmente o curso foi preparado com muito carinho por todos do Grupo FAVENI. Por isso, o conceito 5. Esse é um marco para nossa instituição de ensino e também para a região de Votuporanga. Sabemos que esse é o primeiro passo, pois dependemos da portaria para darmos início ao curso, mas durante esse processo, estaremos organizando ainda mais a Faculdade FUTURA, para recebermos com maestria os futuros alunos desse curso”, completou.

A conquista para a Faculdade FUTURA, conforme o Gestor de Políticas Acadêmicas da instituição, Prof. Me. Tiago Moreno, também representa uma grande vitória para Votuporanga e região. Isso porque faz parte de mais um avanço no processo de democratização do ensino superior implementado pela instituição de ensino.

“Essa conquista é fruto de um intenso trabalho em equipe e fazer parte deste momento histórico é extremamente emocionante. Com esse reconhecimento do MEC será possível realizar o sonho de muitas pessoas que, por circunstancias culturais e econômicas, não conseguiam antes se formar em Direito. Vamos facilitar o acesso à justiça e ao ensino jurídico de qualidade, tão elitizado há um tempo atrás ”, completou Tiago Moreno.

Já para o gerente de Educação a Distância da Faculdade FUTURA, Ricardo David, o excelente conceito da instituição na avaliação do MEC reforça o compromisso que ela tem com toda a comunidade.