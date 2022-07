Votuporanga será sede, durante o dia de hoje e amanhã, de um dos maiores eventos para profissionais da educação do Estado de São Paulo

publicado em 28/07/2022

O Congresso Internacional de Educação em Votuporanga começa hoje e acontecerá no Centro Universitário (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga será sede nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29) de um dos maiores eventos para profissionais da educação do Estado de São Paulo. A expectativa da organização do 7º CIENP (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista) é de que 1,3 mil professores e especialistas se encontrem no evento.

A organização oferece aos educadores das redes municipais de 65 municípios palestras, oficinas e minicursos na Cidade Universitária da Unifev, das 7h30 às 18h. Entre as palestras oferecidas serão conduzidas por nomes de destaque nacional, o conferencista nacional e internacional Eduardo Shinyashiki; o professor Renato Casagrande e o jornalista Caco Barcellos.

Nos últimos dois anos, o ADE Noroeste Paulista (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) realizou encontros virtuais com os profissionais da área.

Programação

O Congresso terá abertura oficial hoje, às 8h, para participantes, imprensa e autoridades, na quadra da Cidade Universitária. Logo após, Eduardo Shinyashiki apresenta a palestra "Gestão das emoções: qualidade na oferta de serviços, aprendizagem e afetividade como aliadas no processo de ensino". Shinyashiki é consultor organizacional, escritor, conferencista nacional e internacional, especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança organizacional, educacional e pessoal e em neurocoaching.

O outro palestrante é Renato Casagrande, fundador do Instituto Casagrande, que falará ao público sobre as novas práticas pedagógicas para encantar e mobilizar os alunos para a aprendizagem. Ele é professor, conferencista, palestrante e consultor em Educação e Gestão, Casagrande é referência nacional na formação de professores, gestores e na geração de resultados para instituições educacionais (públicas e privadas).

Para encerrar o evento, Caco Barcellos apresentará a palestra "Superando Desafios: o verdadeiro valor da vida". Um dos repórteres mais famosos da televisão brasileira tem mais de três décadas de atuação no Globo Repórter, Fantástico, Jornal Nacional e no Profissão Repórter, onde ensina e coordena jovens talentos da área.

A programação é composta ainda de minicursos, oficinas, sorteios de brindes, estandes de empresas da área e apresentações culturais.

Realização

O 7º CIENP (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista) é uma realização do ADE Noroeste Paulista (Arranjo de Desenvolvimento da Educação), AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense) e Unifev – Centro Universitário de Votuporanga.