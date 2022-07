Programação do fim de semana ainda será composta por uma “Sessão Azul”, adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista

publicado em 29/07/2022

Na sessão especial para autistas, por exemplo, será exibido o filme "Madagascar" (Foto: Divulgação)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, segue neste fim de semana com o ‘Cinema Cultural’, que oferece uma programação diversificada de filmes voltados para toda família e com entrada gratuita. Na mesma iniciativa, a Pasta mantém a proposta da “Sessão Azul”, com uma programação totalmente adaptada para quem possui TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Para este sábado (30), por exemplo, foi preparada a exibição do filme “Homem de Ferro”, com classificação indicativa de 12 anos. A sessão está marcada para às 15h30. Já às 17h30 haverá a exibição do filme “Guardiões da Galáxia”, também com classificação para 12 anos.

A “Sessão Azul” ficou para o domingo (31), às 15h30. Na ocasião, crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias poderão acompanhar a exibição do filme “Madagascar”, com classificação indicada para crianças a partir de 12 anos. A luz ficará acesa durante todo o filme, o som será mensurado através de um pai de autista com o seu filho, para que eles possam se sentir bem acomodados, além de outras adaptações.

O mesmo filme será exibido em sessão comum às 17h30. As sessões são realizadas no auditório do Parque da Cultura com som e imagem de cinema mesmo.