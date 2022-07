Os dois furtaram cinco perfumes da farmácia localizada na rua Itacolomi e utensílios de uma loja nas proximidades, estimados em R$ 500

publicado em 23/07/2022

O casal furtou perfumes e também utensílios de uma loja localizada no Centro de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um casal que furtou cinco perfumes de uma farmácia e também utensílios, avaliados em R$ 500, de uma loja, ambas localizadas na rua Itacolomi, região Central de Votuporanga, foi direto para a cadeia. O caso aconteceu maio deste ano e ambos cumprirão penas de dois anos e oito meses.

De acordo com a denúncia, na tarde do dia 2 de maio, S. A. F. e J. F. S. entraram na farmácia, sendo que o homem adentrou antes da mulher, conversou com a proprietária do local e pediu tinta para cabelo com a intenção de distrai-la, enquanto a criminosa realizava o furto.

Em seguida, no entanto, a proprietária do local percebeu que a moça estava furtando perfumes, mas, até então, não sabia que eles estavam juntos. Ela continuou atendendo o homem e a moça deixou o local.

A dona disse que viu a mulher com um frasco de perfume na mão e que iria colocar na bolsa, mas a criminosa percebeu que a proprietária viu, devolveu e saiu do local, só que, antes disso, a moça já tinha pego cinco perfumes. O que foi constatado nas imagens das câmeras.

Com as imagens, a Polícia Militar foi acionada e logo em seguida prendeu o casal com os perfumes furtados e também com objetos que foram furtados em uma loja, que fica nas proximidades da farmácia.

Em audiência, o homem S. A. F. negou o crime. Disse a juíza que não conhecia as testemunhas, relatou que conhecia os policiais. Alegou que trabalhava cortando cana e que morava sozinho, disse também que já teve outros processos no passado, há mais de sete anos.

Já a mulher J. F. S. confessou em partes o crime. Disse que entrou na farmácia e chegou a pegar um perfume, mas a moça viu e depois foi embora sem levar nada. Já na loja ao lado, ela assumiu o furto.

“Embora o réu Sindomar tenha negado autoria no furto da farmácia, a prova colhida autoriza sua condenação, pois ambos foram vistos pelas imagens das câmeras de segurança e a dona da farmácia, Janyne, confirmou em juízo que ele a distraiu enquanto ela subtraia os perfumes de valor considerável”, escreveu a juíza Gislaine de Brito Faleiros, em trecho da sentença.