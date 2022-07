Para se candidatar os interessados deverão ter ensino médio completo e curso de formação na área em que pretender

publicado em 16/07/2022

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Se encerra neste domingo (17) o prazo para votuporanguenses se inscreverem no processo seletivo aberto pela Prefeitura de Votuporanga para técnicos em educação. Ao todo são 17 vagas, divididas entre Capoeira (quatro vagas), Dança (duas vagas), Teatro (duas vagas), Artes Musicais (duas vagas) e Informática (5 vagas), para atuação por 30 horas semanais e remuneração de R$ 1,6 mil.

Para se candidatar os interessados deverão ter ensino médio completo e curso de formação na área em que pretender. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site da banca organizadora. A taxa de inscrição para todas as especialidades é de R$ 60.

Os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova objetiva, de múltipla escolha com 100 questões (20 de português, dez de conhecimentos gerais/atualidades e 70 de conhecimentos específicos. A aplicação da prova, que terá duas horas de duração, está prevista para o dia 31 de julho, em Votuporanga, em local ainda a ser divulgado pela banca examinadora.

Os 15 melhores classificados nas áreas de Capoeira, Dança, Teatro e Artes Musicais, além dos 30 melhores na área de Informática, avançam para a segunda etapa que será uma prova prática, de caráter classificatório e eliminatório.