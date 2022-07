O clube de campo confirmou a volta do seu tradicional evento com um show inédito de um símbolo do samba e pagode nacional

publicado em 02/07/2022

O evento irá acontecer no dia 12 de novembro e a atração confirmada é o grande nome do samba e pagode Xande de Pilares (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Assary Clube de Campo anunciou na noite de quinta-feira (30), em um evento de lançamento com a imprensa e diretoria, o retorno de uma das festas mais populares e tradicionais de Votuporanga, o Baile Tropical Assary 2022. O evento irá acontecer no dia 12 de novembro e a atração confirmada é Xande de Pilares.

A última edição do baile foi em 2018 e o evento teve recorde de público, com todos ambientes lotados, camarotes esgotados e mais de 6 mil pessoas envolvidas em seu total. À época a atração principal foi o Grupo Molejo

“Essa fase ruim, graças a Deus, vem melhorando constantemente e hoje já é possível voltarmos a nossas rotinas, preparar nossos eventos e receber a todos em nosso clube novamente. E quando falamos de eventos no Assary, não podemos deixar de falar de Baile Tropical”, disse a diretoria do clube.

Com a volta do evento, a expectativa, segundo o Presidente do Assary, Rogério Marques, é de que movimente não só a cidade de Votuporanga como toda a região. “É com muita alegria que a gente faz essa retomada, faz esse lançamento oficial do Baile Tropical de 2022, com a atração principal Xande de Pilares e dar esse presente aos nossos associados, aos nossos convidados”, disse ele.

Nos próximos 30 dias as vendas serão lançadas, serão ofertados camarote individual, coletivo e pista. “Será um grande evento para começar no dia 12 de novembro, com grandes bandas que irão promover lazer, entretenimento, música boa para quem vier”, completou.