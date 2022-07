Pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, bolsonarista deve vir ao município no dia 24

publicado em 08/07/2022

Apoiado por Bolsonaro, o pré-candidato a governador Tarcísio de Freitas, deve cumprir agenda em Votuporanga no dia 24 (Foto: Assessoria)

Da redação

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do pré-candidato a governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) anunciaram nesta sexta-feira (8) a visita do ex-ministro da Infraestrutura a Votuporanga. O local do encontro ainda deve ser confirmado nos próximos dias, mas provavelmente ocorrerá na Ilha do Pescador, no próximo dia 24. A agenda, no entanto, ainda não foi oficializada pelo partido.

Na ocasião, segundo correligionários, candidato bolsonarista deve se reunir com empresários e apoiadores da cidade e lideranças políticas de Votuporanga e da região. Ele tem intensificado a sua agenda no noroeste paulista em uma tentativa de se aproximar do eleitorado local que, até então, sempre foi tido como um curral eleitoral do PSDB, do governador Rodrigo Garcia, também pré-candidato ao governo do Estado.

Tarcísio já esteve na região nesta semana. Na segunda-feira ele se reuniu com empresários de Rio Preto em uma palestra organizada pela Facesp. Na ocasião ele disse que é possível reduzir impostos e que a medida irá resultar em mais ofertas de emprego. Falou ainda sobre necessidade de investimento em infraestrutura.

Mais candidatos

Se confirmada a visita, Tarcísio será o terceiro pré-candidato ao governo de São Paulo a visitar Votuporanga neste período pré-eleitoral. O primeiro deles foi ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub (PMB), que esteve no município no final de janeiro, onde se reuniu com representantes de movimentos de direita na Câmara Municipal.

No mês passado foi a vez do governador Rodrigo Garcia cumprir agenda cidade para a inauguração da Clínica Pet. Ele esteve, na ocasião, ladeado por apoiadores como o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), o deputado estadual, Itamar Borges (MDB) e os deputados federais Fausto Pinato (PP) e Geninho Zuliani (União Brasil).

Antes disso o também pré-candidato, Fernando Haddad (PT) chegou a marcar dois encontros na cidade, mas cancelou nas duas ocasiões. O último estava programado para o dia 13 de maio, mas acabou sendo adiado após ele apresentar problemas de saúde.

Pesquisa

Pesquisa Genial/Quaest para a eleição para o governo de São Paulo, divulgada ontem, trouxe ex-ministro Fernando Haddad (PT) à frente, com 38%, seguido pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 15% e pelo atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), com 14%.

Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, Rodrigo e Tarcísio estão tecnicamente empatados. Este cenário descarta as pré-candidaturas do ex-governador Márcio França (PSB), que deve deixar a disputa para concorrer ao Senado.

O levantamento tem 95% de confiança. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.