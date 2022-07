Com brinquedos de última geração, parque vai agradar toda a família assim como a área coberta de mais de 4 mil m2 com comidas variadas

publicado em 13/07/2022

Uma grande estrutura está sendo preparada para a realização da Expo Show, que promete atrações para toda a família (Foto: Projeto 3D/Zanelato Arquitetura)

Da redação

Nem só de música boa será feita a Expo Show Votuporanga 2022. A festa, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de agosto, com entrada gratuita todos os dias, no Centro de Eventos Helder Galera, também irá proporcionar atrações para toda a família, dentre elas um grande Parque de Diversões, com brinquedos de última geração, e uma Mega Praça de alimentação coberta com mais de 4 mil metros quadrados de comidas variadas.

No parque, a diversão será garantida para todas as idades e gostos, desde as crianças até os adolescentes e adultos que gostam de emoção e adrenalina em brinquedos como o Kamikaze, Montanha Russa, Barco Viking e muito mais. Toda a estrutura ficara a cargo do Kid Play Center Park, que é hoje um dos mais completos parques de diversões itinerantes do Brasil, com mais de 15 anos de atividades e investimento constante.

Já a Praça de Alimentação foi cuidadosamente pensada pelos organizadores para proporcionar um momento agradável para todos que prestigiarem o evento, assim como uma grande oportunidade de renda para os comerciantes que irão atuar no espaço. No local, que será coberto, serão servidas comidas variadas, que vão desde os tradicionais pasteis e crepes, aos deliciosos lanches, espetinhos e muito mais.

No espaço também haverá um palco com apresentações locais e regionais em uma programação especial preparada pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. O local, aliás, conta também com 104 banheiros construídos para atender todo o público.

Programação

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

A festa terá portões abertos todos os dias e é realizada pela o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal, além dos patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini e Net Rubi.

Área Vip

Após o sucesso na venda dos camarotes, a comissão organizadora da Expo Show, atendendo a pedidos, lançou também venda do lote promocional para a “Área Vip” do evento.

Na Área Vip, os convidados terão visão privilegiada do palco, além de ficarem bem próximos dos artistas e terem banheiros exclusivos, bistrôs e um bar reservado. O lote promocional, que tem convites limitados, tem permanentes para os quatro dias da festa por R$ 220. Já o lote promocional Vip diário é comercializado por R$ 100 no dia 5 (Fernando & Sorocaba), R$ 120 para o dia 6 (Luan Santana), R$ 80 no dia 7 (Boate Azul com Edson & Hudson junto com Gian & Giovani) e R$ 70 no último dia (César Menotti & Fabiano).

A venda, tanto das permanentes, como dos ingressos individuais, acontece no site da Guichê Web (www.guicheweb.com.br/pesquisa/exposhow2022) ou no escritório oficial da festa, que fica na rua das Américas, 3456 - Galeria do Muffato - Box 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Novos pontos de vendas