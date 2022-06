A miss Carolina Moreira Sanchez conquistou a faixa de ‘Supranational’ e Thiago Roger Vieira se tornou mister região Noroeste de SP

publicado em 21/06/2022

Votuporanguenses conquistam coroa e faixa em etapa estadual do concurso “Miss e Mister São Paulo” (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs representantes de Votuporanga, a miss Carolina Moreira Sanchez e o mister Thiago Roger Vieira, venceram na etapa estadual do concurso “Miss e Mister”, que aconteceu em Campinas, neste fim de semana e agora representarão o estado de São Paulo nas etapas nacionais.Carol Sanchez, como é conhecida, venceu o “Miss Supranational Estado de São Paulo” e irá representar o estado no “Miss Supranational Brasil”, no ano que vem. A coroa e faixa devem ser disputados em maio de 2023, e se vencer, Carol terá o direito de representar o país na etapa internacional na Polônia.Carolina tem 25 anos é filha de Carla e Daniel Sanchez e sobrinha do padre Silvio Roberto. Ela estudou na Escola Dinâmica no município e atualmente é empreendedora. Novata no setor da moda e modelismo, a votuporanguense tem procurado se aperfeiçoar.“Coragem é a palavra que me define dentro desse concurso. Na verdade, é a palavra que me define em 2022. Passei a enfrentar todos os meus medos sem olhar pra trás. Passei a deixar todas as críticas de lado e seguir o que meu coração dizia. E tá aí o resultado de mais uma superação. Miss Supranational São Paulo 2023. Que esse reinado seja incrível e de muito sucesso. Estou pronta pra representar meu estado no Miss Brasil em 2023. Obrigada a todos”, escreveu ela por meio das redes sociais.Já seu namorado, Thiago Roger Vieira, levou a faixa de “Mister Região Noroeste São Paulo” e irá representar o estado no “Mister Brasil”, também em 2023, que tem como objetivo escolher o homem mais apto fisicamente e intelectualmente para que seja o principal concurso de beleza masculino internacional, o Mister Mundo.Thiago Roger Vieira, companheiro de Carol, trabalha como bancário no município e estudou na Unifev. Thiago é filho de Adalberto Donizete Garcia Vieira e Adriana Gonçalves de Souza.“Foram 3 dias de confinamento onde fomos escolhidos para representar o Estado de SP no Mister Brasil. Dias convividos com pessoas incríveis, cada um com uma beleza diferente e um propósito de “alcançar um objetivo maior”. Levo comigo uma experiência incrível pois chegamos do sentimento de mais calmaria ao de maior emoção, e agradeço a todos os organizadores, participantes, telespectadores, patrocinadores, familiares e amigos que estavam juntos conosco nesses momentos. Meu muito obrigado! Mais um objetivo alcançado e foco no Mister Brasil agora!”, escreveu Thiago em suas redes sociais.