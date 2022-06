As vítimas foram duas mulheres, uma de 63 anos e a outra de 55 anos

publicado em 21/06/2022

As informações são do boletim epidemiológico da Prefeitura

Da redação

Depois de mais de 20 dias, Votuporanga voltou a confirmar o registro de mortes em decorrência de complicações por Covid-19. E foram duas, em apenas 24 horas. Ambas as vítimas já possuíam outras doenças pré-existentes.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas foram duas mulheres, uma de 63 anos e a outra de 55 anos. Com os novos registros a cidade chegou ao total de 495 mortes provocadas pelo coronavírus desde o início da pandemia.

Além das mortes, mais 110 casos de Covid foram confirmados ontem, chegando ao total de 30.869 pessoas infectadas. Desse total, ainda conforme o boletim, 29.772 pessoas já estão curadas e outras 602 ainda estão em tratamento.

Há também mais 898 votuporanguenses com suspeita do vírus aguardando o resultado dos exames e mais 1.244 com sintomas leves, que estão em monitoramento domiciliar.

