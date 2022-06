Doses para o novo público chegam amanhã ao município e a Secretaria da Saúde fará a distribuição entre os postos para o início da vacinação

publicado em 07/06/2022

A vacinação com a 4ª dose para profissionais da saúde e pessoas acima de 50 anos começa na próxima quinta-feira na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA partir de quinta-feira (9) profissionais da saúde e adultos com mais de 50 anos de idade de Votuporanga já podem tomar a 4ª dose da vacina contra Covid-19. O início da imunização foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, que deve receber amanhã as doses necessárias para o público e realizar a distribuição entre as unidades de saúde do município para a vacinação.A ampliação do público-alvo segue a recomendação da nota técnica do Ministério da Saúde publicada no sábado (4). A Pasta federal informou que as notas técnicas consideram a necessidade de reforçar a imunização nessa faixa etária e para os trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação.As vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca podem ser usadas, independentemente da dose aplicada anteriormente.O Ministério da Saúde destacou que a combinação de vacinas diferentes para a dose de reforço tem se revelado eficiente em aumentar a imunização.Para poder tomar o novo reforço vacinal, as pessoas precisam já ter completado quatro meses desde a terceira dose contra Covid. Para se vacinar os interessados devem comparecer aos postos de imunização portando os documentos pessoais e a carteirinha de vacinação que comprove as doses anteriores dentro do intervalo mínimo.A vacinação será feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h nas seguintes unidades de saúde: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; Unidade PAS X “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no Vila Paes; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no Vila América; Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; e Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”, em Simonsen.