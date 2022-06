O recurso, como antecipado pelo A Cidade, será destinado ao recapeamento de mais ruas de Votuporanga

Em sessão movimentada, vereadores aprovaram cinco projetos, dentre eles a abertura de um crédito de R$ 7 milhões para recapeamento (Foto: Assessoria)

Da redaçãoA Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão de segunda-feira (13) um projeto para a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 7 milhões. O recurso, como antecipado pelo, será destinado ao recapeamento de mais ruas de Votuporanga e foi conquistado por intermédio do deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).Esse montante será somado aos outros R$ 7 milhões já em execução e aos R$ 10 milhões financiados pelo Desenvolve São Paulo, totalizando um investimento de mais de R$ 24 milhões nas ruas da cidade, todos recursos intermediados pelo parlamentar. Com os recursos, somados também a um convênio com o Detran, a perspectiva é de que a malha viária de Votuporanga seja praticamente 100% recuperada.Atualmente, o programa “Asfalto Novo” está em sua segunda fase de execução. Nela, mais de 140 quarteirões serão beneficiados, sendo que 60% da obra já foi executada, com a recuperação de ruas em bairros como Jardim Portal dos Lagos, Cecap I, Estela Parque Residencial e Jardim Bela Vista, entre outros. As próximas etapas devem ser anunciadas em breve.Além do crédito, os vereadores também aprovaram mais quatro projetos, sendo dois de denominação de ruas na Vila Carvalho (rua Francisco Caetano da Silva, de autoria da vereadora Sueli Friósi; e rua Luiza Teodoro de Oliveira, por iniciativa de Missionária Edinalva Azevedo).Também foi aprovada a concessão de um título de cidadão votuporanguense para o ex-servirdor da Câmara, Thiago Borghi da Silva, e por fim um projeto de autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos), que institui o “Abril Laranja” em Votuporanga, como um mês dedicado à prevenção da crueldade contra os animais.