publicado em 30/06/2022

A obrigação com serviço militar vai até o ano que o cidadão completar 46 anos de idade, conforme está disposto na lei do serviço militar

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para os jovens votuporanguenses que irão completar 18 anos se alistarem. O processo deve ser realizado na 189ª Junta de Serviço Militar de Votuporanga ou por meio on-line, para os que estiverem dentro do prazo legal, no site oficial do alistamento militar.

Para quem for optar pela modalidade on-line é necessário procurar a Junta de Votuporanga, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2022, com o RG e o Certificado de Alistamento Militar, documento que será gerado pelo site do Exército após a confirmação do alistamento.

Nessa opção os jovens poderão acompanhar a situação no site, com a finalidade de tomar conhecimento de sua situação militar, que implicará encaminhamento para a Comissão de Seleção no Tiro de Guerra de Votuporanga ou concessão de Dispensa do Serviço Militar Obrigatório.

A obrigação com serviço militar vai até o ano que o cidadão completar 46 anos de idade, conforme está disposto na lei do serviço militar.

Ficarão em débito com o serviço militar os jovens que não se alistarem dentro do prazo legal ou enquadrar na situação de refratário, quando o jovem não comparecer na respectiva Comissão de Seleção que foi encaminhado.