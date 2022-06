O objetivo, segundo a parlamentar, é garantir a higiene pessoal dessas pessoas

publicado em 15/06/2022

A vereadora Sueli Friósi disse que o objetivo e proporcionar a oportunidade para que moradores de rua mantenham sua higiene (Foto: Assessoria)

Da redaçãoPreocupada com o tratamento e melhor acolhimento dos moradores em situação de rua em Votuporanga, a vereadora Sueli Friósi (Avante) apresentou, na sessão da Câmara de segunda-feira (13) uma indicação em que sugere a instalação de um banheiro químico ecológico para banho de pessoas em situação de vulnerabilidade social.O objetivo, segundo a parlamentar, é garantir a higiene pessoal dessas pessoas, visto que todos possuem o direito de manter suas necessidades básicas de higiene.“Fiz essa indicação de banheiro químico para banho de pessoas com vulnerabilidade, pois a gente vê nas ruas alguns moradores com uma sujeira muito grande e ela traz doenças. Como enfermeira, a gente percebe que onde há mais sujeiras, situações ruins, mais vulnerabilidade, a exposição é muito maior para a doença. Nós não queremos uma população doente, queremos uma população saudável e isso traz saúde, limpeza e higiene”, explicou Sueli.A vereadora, porém, reforçou em seu pedido a necessidade de que essa instalação seja feita em locais onde haja acompanhamento 24 horas, para evitar a depredação do patrimônio público.“Faço um trabalho social junto ao Centro Espírita Bezerra de Menezes e lá a gente vê vários moradores indo pedir para tomar banho e isso foi onde surgiu a ideia de ter um lugar da Prefeitura para que tenha essa possibilidade em vários locais”, concluiu.