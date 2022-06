O documento possibilitará ao respectivo público a prioridade no atendimento, de acordo com a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência

Entrega oficial será na Secretaria da Cidade, a partir das 9h; de início, segundo a Prefeitura, serão 200 unidades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, entrega oficialmente nesta sexta-feira (3) o primeiro lote com 200 carteiras de identificação da pessoa com deficiência. O evento será na Secretaria da Cidade e será conduzido pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), a primeira-dama Rose Seba e o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira.

O documento possibilitará ao respectivo público a prioridade no atendimento, de acordo com a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a emissão de carteira de estacionamento PcD e emissão de carteira transporte coletivo municipal.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos é responsável por toda a logística da emissão da carteira. O secretário Emerson Pereira destacou que garantir mais dignidade ao público PcD é o compromisso da administração do prefeito Jorge Seba. “Vamos liberar o primeiro lote com200 carteiras para pessoas com deficiência, um marco histórico para a nossa cidade”, disse.

Emerson explicou ainda que a carteira consiste em uma sinalização impressa com a indicação de pessoa com deficiência. “Além disso, o documento descreve mais informações sobre a pessoa com a sua identificação no CID (Código Internacional de Doença)”, concluiu.