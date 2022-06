O evento de apresentação será realizado às margens da própria via, ao lado da Constru Casa

publicado em 30/06/2022

O projeto para revitalização da Emílio Arroyo Hernandes será apresentado oficialmente hoje para população da zona Norte (Foto: A Cidade)

Da redação

Comerciantes, moradores da zona Norte de Votuporanga e a população em geral irão conhecer hoje, às 16h30, o projeto para a revitalização da Avenida Emilio Arroyo Hernandes, a principal via do Pozzobon. O evento de apresentação será realizado às margens da própria via, ao lado da Constru Casa.

A apresentação contará com a presença dos deputados federais, Geninho Zuliani (União Brasil) e Fausto Pinato (PP), além do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB). Cada um deles destinou R$ 1,5 milhão em recursos para as melhorias, totalizando mais de R$ 4,5 milhões de investimento inicial.

O projeto ainda é guardado em segredo e só será levado ao conhecimento público mesmo durante a apresentação. Contudo, o que se sabe é que a obra prevê, em primeiro lugar, a criação de muitas vagas de estacionamento ao mesmo tempo em que se pretende transformar a via em um novo cartão postal da cidade, com paisagismo e iluminação moderna.