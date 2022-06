Diplomas foram entregues aos concluintes de vários cursos em uma noite festiva realizada no auditório da Associação Comercial

publicado em 15/06/2022

Da esquerda para a direita: - Eliton Aparecido Ramos Caldeia (Ciências Contábeis), Mylena Maria Vieira Fernandes (Ciências Contábeis), Paula Roberta Justino (Pedagogia), Raquel Araújo Vieira Rosa (Pedagogia), Luana Cristina Geraldo Pirani (Pedagogia), Lusiene Maria Dutra Grandizoli (Serviço Social), Luan da Silva Lopes (Artes Visuais), José Paulo Bernardo de Oliveira (Teologia) e o Mantenedor do Polo Giuliano Garcia Storto

O Polo da Cruzeiro do Sul Virtual de Votuporanga realizou no último dia 21, a formatura dos concluintes em vários cursos. A cerimônia da colação de grau aconteceu no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e foi abrilhantada por familiares, amigos dos alunos e a diretoria da instituição de ensino.

O mantenedor da Cruzeiro do Sul Virtual de Votuporanga, Giuliano Storto, comemorou o que ele chama de uma vitória não só dos alunos e de seus familiares, mas também da própria instituição e da cidade, que ganhou profissionais altamente capacitados nas mais variadas áreas de ensino.

“A Cruzeiro do Sul é uma universidade com mais de 50 anos de tradição e a cada aluno que se forma fica ainda mais evidente a seriedade da instituição e o compromisso que ela tem com a sociedade, tanto é que tem nota máxima no MEC. Para mim é um orgulho imenso, como mantenedor, ver que a pessoa que começou o curso conosco, as vezes com alguma dificuldade, mas com muito foco e o suporte que oferecemos conseguiu o tão sonhado diploma”, disse.

Ainda segundo Giuliano, foi um momento que causou ansiedade a todos, tanto os alunos que estavam à espera dessa cerimônia, quanto para a diretoria, que deseja sempre a evolução pessoal e profissional dos acadêmicos.

“Esta colação de grau representa o início de um novo ciclo na vida destes formandos, agora com o diploma em mãos. Cada aluno que conseguimos levar a esse dia da colação tem um significado importante na nossa vida, que levaremos conosco para sempre. Parabéns a todos os alunos concluintes! Desejo a esses profissionais um futuro brilhante”, concluiu o mantenedor.