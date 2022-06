Tamires Reis, que além de fisioterapeuta também é gestante, explica os benefícios do pilates durante a gestação

publicado em 18/06/2022

Sabemos que durante toda a gestação o corpo da mulher sofre muitas alterações fisiológicas, sendo hormonais, articulares e musculares. E quem fala sobre este assunto é Tamires Reis, que além de fisioterapeuta também está gestante e entende do assunto tanto do ponto de vista profissional, como pessoal.

Umas das principais alterações além da distensão abdominal para comportar o bebê é o ASSOALHO PÉLVICO (conjunto de músculos, ligamentos e fáscias que recobrem a parte inferior da pelve mais conhecida como “bacia”).

Estas estruturas tendem a ficar enfraquecidas devido ao aumento da pressão abdominal podendo ocasionar a perda involuntária de xixi, disfunção comum no último trimestre da gestação. Portanto é de extrema importância que a mulher mantenha em dia suas atividades físicas para que assim consiga lidar com essas mudanças.

O pilates é o grande procurado e aliado nesta fase da futura mamãe, pois é um método completo que trabalha corpo e mente de forma global é adaptado para as gestantes proporcionando grandes benefícios minimizando tais alterações.

Dentre os benefícios estão, consciência corporal, fortalecimento muscular principalmente de assoalho pélvico, melhora do equilíbrio, alívio de dores e tensões, preparação para o grande momento que é o parto independente de sua via. Além disso, favorece a recuperação do corpo da mulher após o parto facilitando o retorno do corpo.

É mais indicado após o 3 mês de gestação com liberação médica.

***

Tamires Reis

Fisioterapeuta

Crefito3/295223- F