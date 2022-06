Área deverá abrigar um novo espaço de lazer com piscina e bar molhado, brinquedos aquáticos, hidromassagem, quiosques e muito mais

publicado em 24/06/2022

Máquinas já trabalham na área da AABB e, em breve, o sonho da construção de um parque aquático no local deve sair do papel (Foto: A Cidade)

A AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), de Votuporanga, começou a tirar do papel o sonho de transformar sua sede, Avenida Francisco Vilar Horta, em um parque aquático. A iniciativa faz parte de um projeto ousado da diretoria, que pretende construir o espaço de lazer com os recursos da venda de parte da área do próprio imóvel.Para recordar, no final do ano passado foi lançado um edital para a venda de parte do imóvel (6.842,62 m2), situado na Avenida Francisco Vilar Horta, esquina com a Rua Agda Maria Castilho Ferreira (antiga rua das Jaqueiras), pelo valor de R$ 4,5 milhões (R$650 por m2). Com o andamento desse processo, já foi possível iniciar a execução do projeto.Na quinta-feira (23), máquinas já trabalhavam no local, o que chama a atenção de todos que passam pela avenida. “Depois de terminar todo o alinhamento que já está sendo feito, vamos começar a tirar o projeto do papel. Vai dar tudo certo, para a cidade vai ser muito bom”, disse o presidente do conselho de administração da AABB, Paulo César Guerche.O novo parque aquático será construído em uma área de aproximadamente 19 mil metros quadrados. O restante do imóvel, que tem mais de 30 mil metros quadrados, foi colocado à venda.“Nós vamos revitalizar o clube inteiro. Vamos fazer piscina com bar molhado, brinquedos aquáticos, hidromassagem, quiosques e muito mais. Não vai ser muito grande, mas queremos criar um novo espaço turístico, onde a pessoa não precisará ser sócia para entrar, mas sim poder pagar uma entrada e curtir o dia com a família”, concluiu Paulo.