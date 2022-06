Os casais da cidade terão que comemorar o seu dia com mínimas na casa dos 9 graus; para os dias seguintes a temperatura cai ainda mais

publicado em 07/06/2022

Os casais terão que tirar os agasalhos do armário para curtirem o Dia dos Namorados, já que a previsão é de frio intenso (Foto: A Cidade)

Da redação

O cenário do próximo fim de semana promete ser bem diferente dos últimos dias em Votuporanga. Uma nova frente fria deve atingir o Estado, derrubando os termômetros no Dia dos Namorados, data em que muitos casais aproveitam para comemorar em jantares românticos.

Segundo os institutos de meteorologia, amanhã a população já deve começar a sentir uma mudança na temperatura, mas é a partir de quinta-feira (9), com a chegada da chuva, que as temperaturas devem cair de vez.

No sábado (11), por exemplo, véspera do Dia dos Namorados, a cidade deve ter a mínima de 14°C e máxima de 23°C. No domingo, contudo, é que os namorados terão ainda mais motivos para ficarem agarradinhos, já que a previsão prevê uma oscilação nos termômetros entre 9°C e 25°C.