Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil reforça compromisso com o Pacto Global da ONU por meio da parceria com os Smurfs. Mensagens dos seis novos filmes destacam iniciativas de impacto positivo feitas pelas Cooperativas Sicredi

publicado em 04/06/2022

Presidentes, diretores e executivos das Cooperativas puderam conferir, na última terça-feira (31), o pré-lançamento da segunda temporada (Divulgação)

Cada gesto conta! Com essa premissa, o Sicredi lança neste domingo (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, a segunda temporada dos vídeos que integram o Projeto Sicredi & Smurfs: juntos pelo desenvolvimento sustentável. Ao todo, são seis novos filmes protagonizados pelas pequenas criaturinhas azuis com reflexões sobre boas práticas que visam o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os vídeos também trazem imagens reais de 28 iniciativas práticas realizadas pelas Cooperativas do Sicredi com atuação nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e que englobam: ODS 6 (Água Potável e Saneamento); ODS 7 (Energia Acessível e Limpa); ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis); ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis); ODS 13 (Ação Contra Mudança Global do Clima) e ODS 14 (Vida na Água).Para o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, essa conexão das Cooperativas com a Agenda 2030 está baseada nos ideais dos fundadores. “Nosso propósito tem como um dos pilares a ajuda mútua, e apresenta uma alternativa ao sistema financeiro tradicional que é capaz de gerar prosperidade nas comunidades, a partir de ações sustentáveis voltadas ao desenvolvimento dos associados e das áreas de atuação. Por isso, nesses vídeos será possível conhecer algumas iniciativas práticas feitas por nossas Cooperativas. Projetos que vão desde financiamentos para aquisição de equipamentos para a geração de energia solar, ações para descarte correto de baterias, pilhas, óleo e uniformes, até recuperação de nascentes, plantios de árvores e produção de filtros ecológicos para comunidades rurais”, destaca.Pré-lançamento para dirigentes das Cooperativas SicrediOs presidentes, diretores e executivos das Cooperativas do Sicredi com atuação nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro puderam conferir, na última terça-feira (31), no campus da Fundação Dom Cabral, em Nova Lima (MG), o pré-lançamento da segunda temporada da websérie.Ações consolidadas de ecoeficiênciaNos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o Sicredi desenvolve iniciativas de sustentabilidade e ecoeficiência há cinco anos por meio do Programa GHG Protocol, metodologia amplamente utilizada por empresas e governos do mundo todo para entender, quantificar e gerenciar emissões de gases de efeito estufa. A instituição financeira cooperativa realiza o ciclo completo de ecoeficiência com o inventário, publicação e ações de compensação de carbono com diferentes iniciativas: plantio de árvores, compras de crédito de projetos certificados, recuperação de áreas degradadas e projetos para conservação de floresta nativa.Nacionalmente, o Sicredi manteve em 2021 a estratégia de neutralizar 100% das emissões de gases de efeito estufa com o apoio a cinco projetos de créditos de carbono desenvolvidos em diferentes regiões do país. Uma estratégia que visa respeitar a diversidade regional e o potencial de cada localidade onde a instituição financeira cooperativa atua.Sicredi e Smurfs unidos para promoção dos ODSFirmado com a empresa belga IMPS, detentora dos direitos dos Smurfs, por intermédio da agência brasileira Vertical Licensing, o Projeto Sicredi & Smurfs: juntos pelo desenvolvimento sustentável foi lançado em setembro de 2021, durante a Semana dos Objetivos Globais (Global Goals Week). Com a iniciativa, a instituição financeira cooperativa reforça, juntamente com os Smurfs, embaixadores da Agenda 2030 e dos ODS, a importância de pequenas ações de impacto positivo para uma sociedade mais justa e sustentável.A primeira temporada do projeto já alcançou mais de quatro milhões de visualizações no YouTube e no Facebook, 110 mil acessos no site, além de 125 mil page views. Os vídeos da segunda temporada estarão disponíveis, da próxima semanaquanto nas redes sociais das 31 Cooperativas de crédito do Sicredi que atuam nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A terceira temporada do projeto tem lançamento previsto ainda para 2022.“O desenho dos Smurfs, criado pelo cartunista belga Peyo, demonstra em suas histórias a importância de ações pelo bem comum, reforçando que pequenas atitudes podem trazer grandes resultados. Esse também é o legado que queremos deixar com inúmeros ações feitas por nossas Cooperativas, nossas equipes e nossos associados em diferentes cidades, uma transformação baseada no ciclo virtuoso, e visando o desenvolvimento econômico e social”, finaliza Dasenbrock.Sobre o SicrediO Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo uma carteira com mais de 300 produtos e serviços financeiros.